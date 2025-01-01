Разыгрываем призы к фильму «Память»

Меню
Дата окончания викторины: 13 мая 2024 10:58
Не пропустите в кино нетривиальную мелодраму с Джессикой Честейн.

2 мая в прокат выйдет фильм «Память» с Джессикой Честейн и Питером Скарсгаардом в главных ролях.

Прошлое не дает покоя Сильвии. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство. Тонкая история любви, помогающая справиться с демонами прошлого и обрести надежду на счастье.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте фотоальбом для воспоминаний.

Победителей определит наш робот 13 мая.

Победители:

v708***@gmail.com; olg2***@mail.ru; pronuna.t***@gmail.com.

