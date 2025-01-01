Разыгрываем призы к фильму «Предчувствие»

Не пропустите в кино остросюжетную фантастическую мелодраму о путешествиях по прошлым жизням!

4 апреля в прокат выходит фильм «Предчувствие» с Леа Сейду в главной роли.

В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте шар предсказаний и карты таро.

Победителей определит наш робот 11 апреля.

Победители:

koshka-mary2***@ya.ru; svetoyarhan***@mail.ru; puss12di***@mail.ru.