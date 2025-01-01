Разыгрываем призы к фильму «Присцилла: Элвис и я»

Не пропустите в кино байопик Софии Копполы о тёмной стороне брака Элвиса Пресли!

25 января в прокат выходит биографическая драма «Присцилла: Элвис и я» с Джейкобом Элорди в главной роли.

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально – главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте кулон, как у главной героини фильма.

Победителей определит наш робот 31 января.

Победители:

alen42ze***@yandex.ru;

anton-alexandrov***@inbox.ru;

marikkone***@mail.ru.