Разыгрываем призы к фильму «Спуск в бездну»
Не пропустите в кино хоррор о древнем зле!
8 февраля в прокат выходит фильм ужасов «Спуск в бездну».
Группе горняков поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают ужасное и кровожадное зло, что веками таилось во мраке.
Правильно ответьте на вопросы и выиграйте настольную игру.
Победителей определит наш робот 14 февраля.
Победители:
lapka***@mail.ru;
viktoriia124***@mail.ru;
n.yacove***@mail.ru.
Викторина окончена