Разыгрываем призы к фильму «Спуск в бездну»

Дата окончания викторины: 14 февраля 2024 11:33
Не пропустите в кино хоррор о древнем зле!

8 февраля в прокат выходит фильм ужасов «Спуск в бездну».

Группе горняков поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают ужасное и кровожадное зло, что веками таилось во мраке.

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте настольную игру.

Победителей определит наш робот 14 февраля.

Победители:

lapka***@mail.ru;

viktoriia124***@mail.ru;

n.yacove***@mail.ru.

Викторина окончена
