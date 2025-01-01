Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Феррари»

Разыгрываем призы к фильму «Феррари»

Дата окончания викторины: 15 января 2024 10:29
Разыгрываем призы к фильму «Феррари»

Биографический фильм о легендарном создателе знаменитой гоночной машины уже в кино!

21 декабря в прокат вышел байопик «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли.

Об автомобилях Ferrari мечтают миллионы, а имеют единицы. Это символ роскошной жизни, известный во всем мире. Но блестящий фасад скрывает трагическую историю основателя компании Энцо Феррари. Семейные проблемы, финансовый кризис, ужасные аварии и даже гнев Ватикана – все это в свое время преодолел гениальный конструктор и бизнесмен, чтобы вписать свое имя в историю автопрома навсегда!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте стильный блокнот и пауэрбанк с символикой фильма.

Разыгрываем призы к фильму «Феррари»

Победителей определит наш робот 15 января.

Победители:

pr_t***@mail.ru; kostromin-s***@yandex.ru; bvg***@mail.ru; secret.***@mail.ru; karamba44***@mail.ru.

Викторина окончена
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше