Сколько сезонов в сериале «Полицейский с Рублевки»?

«Полицейский с Рублевки» — российский комедийно-драматический сериал, созданный сценаристом и режиссером Ильей Куликовым. Шоу состоит из пяти сезонов, которые выходили с 2016-го по 2020 год. В каждом сезоне по 8 эпизодов. Кроме того, существует многосерийный приквел «Милиционер с Рублевки» (2021-2022), насчитывающий два сезона по 16 серий в каждом. Также во франшизу входят два полнометражных фильма — «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (2018) и «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» (2019). В 2022 году вышел спин-офф «Детективное агентство Мухича». Первый и единственный сезон этого шоу состоит из 20 серий.
Главные персонажи — молодой полицейский Григорий Измайлов (Александр Петров), его сестра Вероника (Александра Бортич), его начальник Владимир Яковлев (Сергей Бурунов), их коллега Мухич (Роман Попов), а также ставшая лейтенантом экс-сексолог и элитная секс-работница Кристина (София Каштанова).
