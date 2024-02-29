Сколько сезонов у сериала "Пять минут тишины"?

Наш ответ:

"Пять минут тишины" – сериал, вышедший в 2017 году и состоящий из одного сезона, который включает 10 серий продолжительностью 52 минуты каждая. После завершения первого сезона были выпущены сериалы продолжающие историю спасателей:



Итого сериал "Пять минут тишины" вышло 5 сезонов.



В сериале рассказывается история о трудной работе спасателей из поисково-спасательного отряда 42-21, где множество профессиональных ребят справляются с разнообразными ситуациями, вызывая восхищение зрителей. Спасатели, обладая уникальным талантом находить выход из сложных ситуаций, становятся героями анекдотов и баек.