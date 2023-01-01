Это история о тяжелой службе сотрудников МЧС. Сюжет вращается вокруг команды сотрудников поисково-спасательного отряда под предводительством Гиреева. Главные герои покидают покидают пологие берега Волги, чтобы отправиться в столицу юга – Сочи. Гирееву вместе с коллегами придется столкнуться со множеством опасных происшествий и оказать помощь десяткам человек. Как всегда, отряду удается оперативно принимать решения, использовать смекалку в экстренных случаях и находить выход в самых трудных жизненных ситуациях.