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Киноафиша Сериалы Пять минут тишины. Море и горы

Пять минут тишины. Море и горы (2023 - …)

Пять минут тишины. Море и горы 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 20 часов 48 минут
О чем сериал

Это история о тяжелой службе сотрудников МЧС. Сюжет вращается вокруг команды сотрудников поисково-спасательного отряда под предводительством Гиреева. Главные герои покидают покидают пологие берега Волги, чтобы отправиться в столицу юга – Сочи. Гирееву вместе с коллегами придется столкнуться со множеством опасных происшествий и оказать помощь десяткам человек. Как всегда, отряду удается оперативно принимать решения, использовать смекалку в экстренных случаях и находить выход в самых трудных жизненных ситуациях.

В ролях
В ролях
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Сергей Борисов
Роман Курцын
Роман Курцын
Майя Вознесенская
Майя Вознесенская
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA, 24 эпизода
 
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