О чем сериал "Страх над Невой"?

О чем сериал "Страх над Невой"?

6 февраля 2024
Наш ответ:

"Страх над Невой" - это российский сериал, созданный по заказу НТВ и ИВИ, с Антоном Хабаровым в главной роли. Сюжет сериала разворачивается в Ленинграде 1967 года, где оперативники обнаруживают, что в городе действует настоящий маньяк. В районе Обводного канала было совершено несколько жестоких убийств женщин с одинаковым почерком - маньяк насилует и убивает жертв, оставляя на их телах странные знаки углем.
Власти обращаются за помощью к опытному майору КГБ Чубину, специалисту по раскрытию серийных убийств, который давно занимается борьбой с сектой Чернобога. Он привлекается к расследованию вместе с капитаном милиции Федоровым. На фоне давления сверху, оба полицейских пытаются найти убийцу, чтобы предотвратить панику среди горожан. Им предстоит пройти через множество ошибок и ложных версий, чтобы вычислить настоящего маньяка.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Страх над Невой
Страх над Невой криминал, детектив
2024, Россия
0.0
