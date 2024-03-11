О чем сериал "Под прикрытием"?

Наш ответ:

"Под прикрытием" – это российская адаптация популярного корейского сериала "Hidden Identity", который был выпущен в июне 2015 года и вызвал значительный интерес зрителей, а также получил положительные отзывы критиков.



По сюжету российской версии "Под прикрытием" главный герой – руководитель таинственной преступной группировки, известный как "Призрак". Он коварен и изворотлив, задумавший масштабный теракт с целью нарушить стабильность государства. За ним стоят влиятельные люди, и его бойцы всегда оказываются впереди сотрудников специального секретного отдела, возглавляемого полковником Егором Соболем (Павел Трубинер), человеком без компромиссов и волевым лидером.



Когда одного из членов группировки удается загнать в тупик, он скорее готов погибнуть, чем выдать своего лидера. Для Соболя и его помощников, Глеба Дорохова (Владимир Ильин) и Николая Аксёнова (Андрей Ильин), очевидно, что они имеют дело с идеологическими фанатиками, для которых "Призрак" – это учитель и гуру нового порядка.



В проекте снялись талантливые актеры, мастера своего дела, включая Павла Трубинера, Илью Малакова, Владимира Ильина, Андрея Ильина, Бориса Галкина, Дмитрия Миллера, Алексея Шевченкова, Дмитрия Куличкова и другие.