О чем сериал "Под прикрытием"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Под прикрытием" – это российская адаптация популярного корейского сериала "Hidden Identity", который был выпущен в июне 2015 года и вызвал значительный интерес зрителей, а также получил положительные отзывы критиков.

По сюжету российской версии "Под прикрытием" главный герой – руководитель таинственной преступной группировки, известный как "Призрак". Он коварен и изворотлив, задумавший масштабный теракт с целью нарушить стабильность государства. За ним стоят влиятельные люди, и его бойцы всегда оказываются впереди сотрудников специального секретного отдела, возглавляемого полковником Егором Соболем (Павел Трубинер), человеком без компромиссов и волевым лидером.

Когда одного из членов группировки удается загнать в тупик, он скорее готов погибнуть, чем выдать своего лидера. Для Соболя и его помощников, Глеба Дорохова (Владимир Ильин) и Николая Аксёнова (Андрей Ильин), очевидно, что они имеют дело с идеологическими фанатиками, для которых "Призрак" – это учитель и гуру нового порядка.

В проекте снялись талантливые актеры, мастера своего дела, включая Павла Трубинера, Илью Малакова, Владимира Ильина, Андрея Ильина, Бориса Галкина, Дмитрия Миллера, Алексея Шевченкова, Дмитрия Куличкова и другие.

Под прикрытием

Под прикрытием
боевик, мистика
2021, Россия
0.0
