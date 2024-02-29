Кого играет Безруков в сериале "Союз спасения"?

Сергей Безруков в сериале «Союз Спасения. Время гнева» сыграл роль князя, который является начальником Главного штаба армии именно Петра Михайловича Волконского.
«Союз Спасения. Время гнева» — это российский драматический телесериал под режиссурой Никиты Высоцкого. В главных ролях также снялись Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Кирилл Кузнецов. Сюжет сериала подробно раскрывает события Восстания декабристов и является продолжением и расширенной версией фильма «Союз спасения».
