Какой бюджет у сериала «Ведьмак»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Для того чтобы воплотить на телеэкране вселенную, придуманную Анджеем Сапковским, и снять восьмисерийный первый сезон «Ведьмака», компании Netflix пришлось потратить около 80 миллионов долларов, то есть примерно по 10 миллионов долларов на каждый эпизод. Так, например, по меркам бюджета «Ведьмак» обогнал первый сезон «Игры престолов», обошедшийся каналу HBO в 6-8 миллионов долларов за эпизод. Весомая для сериала Netflix часть бюджета отошла главной звезде телешоу – исполнителю роли Геральта, британскому актеру Генри Кавиллу.

Его гонорар составлял по 400 000 долларов за серию.

 

