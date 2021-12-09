Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Как закончится сериал «За час до рассвета»: краткое содержание, спойлеры

Как закончится сериал «За час до рассвета»: краткое содержание, спойлеры

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

В заключительной, 16-й серии 1-го сезона Ольга находит новые доказательства того, что майор Шумейко и есть Сатана. Она проникает в дом убитого фотографа, где ее и застает врасплох Шумейко. Ольга пытается убить его, но погибает сама. Позднее труп девушки находят, в кармане ее пальто лежат фальшивые документы Шумейко. По горячим словам Сатану арестовывают и предлагают сделку – в обмен на жизнь сына он станет двойным агентом. Шумейко соглашается, его под охраной перевозят на новое место работы. В пути их настигает Буян, он стреляет из автомата по машине, но ранить Сатану ему так и не удается.

Воспользовавшись замешательством Буяна, Шумейко убивает его и, прихватив автомат, уходит в неизвестном направлении.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше