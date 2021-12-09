Как закончится сериал «За час до рассвета»: краткое содержание, спойлеры

Наш ответ:

В заключительной, 16-й серии 1-го сезона Ольга находит новые доказательства того, что майор Шумейко и есть Сатана. Она проникает в дом убитого фотографа, где ее и застает врасплох Шумейко. Ольга пытается убить его, но погибает сама. Позднее труп девушки находят, в кармане ее пальто лежат фальшивые документы Шумейко. По горячим словам Сатану арестовывают и предлагают сделку – в обмен на жизнь сына он станет двойным агентом. Шумейко соглашается, его под охраной перевозят на новое место работы. В пути их настигает Буян, он стреляет из автомата по машине, но ранить Сатану ему так и не удается.