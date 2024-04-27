Чем закончится фильм «Сто лет тому вперед»?

Наш ответ:

Вышедший в прокат в апреле 2024 года приключенческий фэнтезийный фильм «Сто лет тому вперед» основан на одноименной повести советского писателя Кира Булычева. Картина повествует об обыкновенном современном школьнике Коле Герасимове, который переносится в далекое будущее и встречает там девушку по имени Алиса Селезнева. Вместе они противостоят коварным космическим пиратам во главе с Глотом и Весельчаком У, которые стремятся поработить Землю.



В концовке Коля лицом к лицу сталкивается с Глотом. Тот собирается погубить друзей Коли и убить мать Алисы. Когда же Глот, Коля и Алиса переносятся в 2024 год, находчивый парень сталкивает Глота из будущего с Глотом из прошлого, из-за чего возникает темпорально-пространственный парадокс. В результате Глот исчезает, а Алиса и Кира возвращаются в 2124 год. Коля остается в своем времени, но больше не может попасть в будущее. Вместе с тем Фиме удается восстановить ход событий. Коля пишет предупреждение, которое через сто лет должен получить отец Алисы. Это спасает его от гибели. Таким образом, в будущем семья Алисы остается цела и едина.