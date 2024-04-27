Чем закончился фильм «Проклятый остров»?

Наш ответ:

«Проклятый остров» (2020) — британский зомби-хоррор, действие которого происходит в отрезанной от внешнего мира тюрьмы, где содержатся наиболее опасные и жестокие преступники. Попав в это страшное место, они становятся подопытными в ходе медицинских экспериментов. Однажды одно из исследований идет не по плану, что влечет за собой распространение вируса, превращающего зараженных в смертоносных и страшных существ. Чтобы выжить, заключенные, надзиратели и врач вынуждены действовать сообща. Главной героиней является осужденная на заключение девушка по имени Стоун.



В финале фильма она по лестнице выбирается на пляж, где у нее начинаются галлюцинации. Она видит рядом с собой свою мать. Прибывший вертолет, экипаж которого получил задание подорвать остров, приземляется на пляж. На Стоун надевают наручники и сажают в вертолет. Когда летательный аппарат поднимается в воздух и улетает, появляется крупный план лица Стоун. Она плачет и представляет свою мать. Затем девушка кричит, а вены на ее лице начинают синеть, что говорит о том, что она заразилась вирусом.