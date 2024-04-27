Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чем закончился фильм «Проклятый остров»?

Чем закончился фильм «Проклятый остров»?

Олег Скрынько 27 апреля 2024 Дата обновления: 27 апреля 2024
Наш ответ:

«Проклятый остров» (2020) — британский зомби-хоррор, действие которого происходит в отрезанной от внешнего мира тюрьмы, где содержатся наиболее опасные и жестокие преступники. Попав в это страшное место, они становятся подопытными в ходе медицинских экспериментов. Однажды одно из исследований идет не по плану, что влечет за собой распространение вируса, превращающего зараженных в смертоносных и страшных существ. Чтобы выжить, заключенные, надзиратели и врач вынуждены действовать сообща. Главной героиней является осужденная на заключение девушка по имени Стоун.

В финале фильма она по лестнице выбирается на пляж, где у нее начинаются галлюцинации. Она видит рядом с собой свою мать. Прибывший вертолет, экипаж которого получил задание подорвать остров, приземляется на пляж. На Стоун надевают наручники и сажают в вертолет. Когда летательный аппарат поднимается в воздух и улетает, появляется крупный план лица Стоун. Она плачет и представляет свою мать. Затем девушка кричит, а вены на ее лице начинают синеть, что говорит о том, что она заразилась вирусом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Проклятый остров
Проклятый остров ужасы
2020, Великобритания
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше