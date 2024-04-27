Меню
Сколько сезонов в сериале "Закрытая школа"?

Олег Скрынько 27 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Популярный молодежный телесериал «Закрытая школа» состоит из четырех сезонов. Премьера мистического детектива состоялась 11 апреля 2011 года на канале СТС. 14 ноября 2012 года вышел финал сериала.

Сериал рассказывает о жизни студентов и учителей в престижной школе-пансионе «Логос», расположенной в старинной усадьбе среди мрачного, но красивого леса. В их закрытом мире эмоции и переживания гораздо интенсивнее, чем в обычной школе.

Сама школа находится в старинной дворянской усадьбе в Подмосковье, построенной почти 200 лет назад графом Щербатовым. В течение истории здесь происходили разные события, начиная с периода Октябрьской революции и заканчивая закрытием детского дома в 1980 году. В конце 1999 года усадьба была приобретена и превращена в частную элитную школу-пансион, где и развиваются события сериала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Закрытая школа
Закрытая школа триллер, мистика
2011, Россия
0.0
