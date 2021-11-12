Кто озвучивал «Семейку Крудс» на русском?

Мультфильм «Семейка Крудс» был дублирован кинокомпанией «Невафильм» по заказу компаний «Двадцатый век Фокс СНГ» и DreamWorks в 2013 году. Груга озвучил Дмитрий Назаров, Уггу – Регина Щукина. В английской версии они говорят голосами Николаса Кейджа и Кэтрин Кинер, который сыграли мужа и жену второй раз (первый – в картине «8 миллиметров»). Егор Дружинин дублировал Малого, певица Нюша – Гип, а Тунк говорит голосом Руслана Мещанова.
В сиквеле 2020 года актеры озвучивания частично поменялись: Дмитрия Назарова заменил Юрий Брежнев, Регину Щукину – Татьяна Шитова, а Руслана Мещанова – Даниил Эльдаров.
