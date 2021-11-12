Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал «Семейку Крудс» на русском?

Кто озвучивал «Семейку Крудс» на русском?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Мультфильм «Семейка Крудс» был дублирован кинокомпанией «Невафильм» по заказу компаний «Двадцатый век Фокс СНГ» и DreamWorks в 2013 году. Груга озвучил Дмитрий Назаров, Уггу – Регина Щукина. В английской версии они говорят голосами Николаса Кейджа и Кэтрин Кинер, который сыграли мужа и жену второй раз (первый – в картине «8 миллиметров»). Егор Дружинин дублировал Малого, певица Нюша – Гип, а Тунк говорит голосом Руслана Мещанова.

В сиквеле 2020 года актеры озвучивания частично поменялись: Дмитрия Назарова заменил Юрий Брежнев, Регину Щукину – Татьяна Шитова, а Руслана Мещанова – Даниил Эльдаров.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези
2020, США
7.0
Семейка Крудс
Семейка Крудс анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше