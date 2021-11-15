Кто озвучивает Волка в мультфильмах «Иван Царевич»?

Наш ответ:

В первой части мультипликационной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк», которая вышла в 2011 году, Серого Волка озвучил актер театра, кино и телевидения Артур Смольянинов*, известный к тому времени по своим ролям в фильмах «9 рота», «Жара» и «Елки». Для Смольянинова этот опыт стал дебютом в озвучивании мультфильмов.

Кстати, Волк — первая роль, которую я сыграл в жизни. Это было в детском саду на утреннике, у меня даже фотография сохранилась. [Источник]

Во второй и последующих частях «Ивана Царевича и Серого Волка» Волк разговаривает голосом Александра Боярского, генерального директора студии анимационного кино «Мельница», продюсера и сценариста франшиз о трех богатырях и Иване Царевиче. До Волка он озвучивал эпизодических героев в мультфильмах «Мельницы».