В каком городе снимали фильм «Девчата»?

Съемки известной лирической комедии начались в поселке Бобровка, расположенном на просторах Среднего Урала. Однако из-за экстремальных морозов – температура воздуха на съемочной площадке достигала минус тридцати градусов – было принято решение съемки некоторых натурных сцен в другие места. Поэтому в кадре можно увидеть не только красоты Пермской области, но и пейзажи Тверской области и Ялты. В Рязанской области, на перегоне между двумя станциями, была снята сцена с поездом. А вот поселок, в котором живут герои картины, лесорубы, был специально выстроен в павильонах «Мосфильма».
На улице Мосфильмовской для съемок было высажено около 300 деревьев.
