Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком городе снимали фильм «Девчата»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки известной лирической комедии начались в поселке Бобровка, расположенном на просторах Среднего Урала. Однако из-за экстремальных морозов – температура воздуха на съемочной площадке достигала минус тридцати градусов – было принято решение съемки некоторых натурных сцен в другие места. Поэтому в кадре можно увидеть не только красоты Пермской области, но и пейзажи Тверской области и Ялты. В Рязанской области, на перегоне между двумя станциями, была снята сцена с поездом. А вот поселок, в котором живут герои картины, лесорубы, был специально выстроен в павильонах «Мосфильма».

На улице Мосфильмовской для съемок было высажено около 300 деревьев.

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
