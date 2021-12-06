Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько всего частей у фильма «Багровые реки» с Рено и Касселем?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 декабря 2021

Триллер, снятый по одноименному роману Жана-Кристофа Гранже, состоит из двух частей. Первая из них, «Багровые реки», вышла на экраны в 2000 году. Ее режиссером стал Матьё Кассовиц, а главные роли исполнили звезды французского кино Жан Рено и Венсан Кассель. Продолжение, получившее название «Багровые реки – 2: Ангелы апокалипсиса», зрители увидели в 2004 году. На сей раз в режиссерском кресле оказался Оливье Даан. Изменился и актерский состав: из первой части во вторую перекочевал только персонаж Жана Рено, его основным партнером стал капитан полиции в исполнении Бенуа Мажимеля. В 2018 году французы еще раз экранизировали «Багровые реки», на сей раз в формате сериала.

Однако к дилогии с Жаном Рено это шоу уже не имеет никакого отношения.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса триллер
2004, Франция
6.0
Багровые реки
Багровые реки триллер, криминал, детектив
2000, Франция
6.0
