Сколько всего частей у фильма «Багровые реки» с Рено и Касселем?

Триллер, снятый по одноименному роману Жана-Кристофа Гранже, состоит из двух частей. Первая из них, «Багровые реки», вышла на экраны в 2000 году. Ее режиссером стал Матьё Кассовиц, а главные роли исполнили звезды французского кино Жан Рено и Венсан Кассель. Продолжение, получившее название «Багровые реки – 2: Ангелы апокалипсиса», зрители увидели в 2004 году. На сей раз в режиссерском кресле оказался Оливье Даан. Изменился и актерский состав: из первой части во вторую перекочевал только персонаж Жана Рено, его основным партнером стал капитан полиции в исполнении Бенуа Мажимеля. В 2018 году французы еще раз экранизировали «Багровые реки», на сей раз в формате сериала.
Однако к дилогии с Жаном Рено это шоу уже не имеет никакого отношения.
