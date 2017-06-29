Меню
Сколько длится фильм «Стражи Галактики 2»?
Сколько длится фильм «Стражи Галактики 2»?
29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Стражи Галактики. Часть 2», премьера которого в кинотеатрах состоялась 4 мая 2017, по времени длится 136 минут или 2 часа и 16 минут. Для сравнения, первая часть, вышедшая в 2014 году, длилась 121 минуту.
продолжительность фильма
Стражи Галактики. Часть 2
Авторизация по e-mail