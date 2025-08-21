Меню
Сколько минут по времени идет фильм «Трон»?

Сколько минут по времени идет фильм «Трон»?

Олег Скрынько 21 августа 2025 Дата обновления: 21 августа 2025
Наш ответ:

«Трон» — американский научно-фантастический приключенческий боевик, вышедший в 1982 году. Для своего времени это было новаторский для киноиндустрии проект, поскольку в его производстве активно использовалась компьютерная графика. В дальнейшем «Трон» превратился в медиафраншизу, развивающуюся по сей день. Так, 8 октября 2025 года выйдет новая часть — «Трон: Арес».

Сколько длится фильм?

Хронометраж оригинального «Трона» составляет 1 час 36 минут.

О чем фильм

Главный герой — выдающийся инженер-программист Кевин Флинн. Покинув корпорацию ENCOM, он взялся за разработку видеоигр, а также ищет возможность взломать мэйнфреймовую систему ENCOM. В дальнейшем Флинн переносится в цифровой мир и сталкивается в правителем виртуальной вселенной.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трон: Арес
Трон: Арес боевик, приключения, фантастика
2025, США
0.0
Трон
Трон приключения, боевик, фантастика, триллер
1982, США / Тайвань
6.0
