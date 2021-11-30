Сколько лет Тосе из фильма «Девчата»?

По сюжету, Тосе Кислицыной, вчерашней выпускнице Симферопольского кулинарного училища, было 18 лет. А ее экранному кавалеру Илье Ковригину – около 25. Интересно, что исполнители этих ролей Надежда Румянцева и Николай Рыбников в жизни были значительно старше – им обоим на момент съемок исполнилось 30 лет. Среди основных претенденток на роль Тоси были Валентина Малявина и первая жена режиссера Юрия Чулюкина – Наталья Кустинская. Однако кандидатуру последней забраковали из-за того, что для поварихи она слишком красива, а статная Валентина Малявина показалась худсовету не настолько убедительной, как «пичуга» Румянцева.
На роль Ковригина пробовались Виктор Борцов, Юрий Белов, Владимир Трещалов, но в конечном итоге был утвержден уже известный на тот момент актер Николай Рыбников.
