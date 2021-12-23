Сколько лет Наде в фильме «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

В пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби», на основе которой был снят одноименный фильм, упоминается, что Наде Кузякиной 50 лет. Столько же было на момент съемок исполнительнице этой роли Нине Дорошиной. Интересно, что Дорошина также играла Надю в постановке «Любовь и голуби» на сцене театра «Современник». Режиссер Владимир Меньшов увидел спектакль и загорелся идеей снять по этой истории фильм. В главной женской роли он видел только Нину Дорошину, игра которой его особенно впечатлила. Сама же актриса признавалась, что перед съемками ее охватили сомнения – что, если после премьеры картины зрители больше не захотят прийти на спектакль?