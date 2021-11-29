Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было Нонне Мордюковой в фильме «Бриллиантовая рука»?

Сколько лет было Нонне Мордюковой в фильме «Бриллиантовая рука»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

На момент съемок «Бриллиантовой руки» Нонне Мордюковой было 43 года. Легендарная комедия Леонида Гайдая вышла в 1960-е годы и во многом была новаторской для своего времени – столь явные отсылки к зарубежным приключенческим фильмам, смелые шутки и сцены, такие как эпизод с соблазнением Горбункова, были для советского зрителя в новинку. Некоторые особенно острые реплики пришлось переписывать – например, в первоначальном варианте сценария героиня Мордюковой предполагает, что Семен Семенович тайно посещает синагогу. По требованию худсовета сцену пришлось переозвучить, заменив синагогу на любовницу.

По слухам, Нонна Викторовна отказалась это делать, и для переозвучки пригласили пародиста, которые мастерски скопировал голос актрисы.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше