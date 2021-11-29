Сколько лет было Нонне Мордюковой в фильме «Бриллиантовая рука»?

На момент съемок «Бриллиантовой руки» Нонне Мордюковой было 43 года. Легендарная комедия Леонида Гайдая вышла в 1960-е годы и во многом была новаторской для своего времени – столь явные отсылки к зарубежным приключенческим фильмам, смелые шутки и сцены, такие как эпизод с соблазнением Горбункова, были для советского зрителя в новинку. Некоторые особенно острые реплики пришлось переписывать – например, в первоначальном варианте сценария героиня Мордюковой предполагает, что Семен Семенович тайно посещает синагогу. По требованию худсовета сцену пришлось переозвучить, заменив синагогу на любовницу.
По слухам, Нонна Викторовна отказалась это делать, и для переозвучки пригласили пародиста, которые мастерски скопировал голос актрисы.
