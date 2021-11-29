Сколько лет было Андрею Миронову в «Бриллиантовой руке»?

Меню
Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

В 1968 году, когда снималась «Бриллиантовая рука», Андрею Миронову было 27 лет – актер появился на свет в 1941-м. Кстати, он не был единственным претендентом на роль обаятельного, но неудачливого контрабандиста Козодоева – вместе с ним пробы проходили Михаил Пуговкин и Георгий Вицин. После долгих споров худсовет остановил свой выбор на Миронове. Известную сцену с участием Козодоева «Детям – мороженое, бабе – цветы» снимали в Адлере. Дни стояли жаркие, пока шла подготовка к съемке, мороженое таяло несколько раз. А вот лакомство, которым сын Горбункова попадает Козодоеву в лицо, было не настоящим мороженым, а смесью творога с молоком.

Чтобы снять эту сцену, потребовалось восемь дублей, но Миронов стоически прошел это испытание.  

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
