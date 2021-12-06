Сколько частей у фильма «Батя» (2021) с Вдовиченковым?

Наш ответ:

По состоянию на сентябрь 2021 года фильм «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли не имеет продолжений, хотя продюсер фильма Дмитрий Ефимович заявлял о том, что у фильма может быть еще как минимум две части. Изначально планировалось выпустить 80-серийный ситком для телеканала ТНТ4. Каждая из серий длилась бы 1-2 минуты, и ими можно было бы делиться в мессенджерах и социальных сетях. Во время съемок также планировалось из множества маленьких эпизодов смонтировать четыре серии ситкома, который бы затем перерос в полнометражный фильм, а позже был бы перемонтирован в сериал.