Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей у фильма «Батя» (2021) с Вдовиченковым?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

По состоянию на сентябрь 2021 года фильм «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли не имеет продолжений, хотя продюсер фильма Дмитрий Ефимович заявлял о том, что у фильма может быть еще как минимум две части. Изначально планировалось выпустить 80-серийный ситком для телеканала ТНТ4. Каждая из серий длилась бы 1-2 минуты, и ими можно было бы делиться в мессенджерах и социальных сетях. Во время съемок также планировалось из множества маленьких эпизодов смонтировать четыре серии ситкома, который бы затем перерос в полнометражный фильм, а позже был бы перемонтирован в сериал.

Фильм вышел в российском прокате в качестве полнометражного, а затем был показан в виде пятисерийного сериала на телевидении.

 

Батя
Батя комедия, драма
2021, Россия
7.0
