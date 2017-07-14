Почему в фильме «Логан» профессор Ксавье жив?

Наш ответ:

Поклонники франшизы «Люди Икс» прекрасно помнят, что в фильме «Люди Икс: Последняя битва» профессор Ксавье погиб от рук Джин Грей – Темного Феникса. Однако в фильме «Логан» профессор Ксавье вновь жив – и на вопрос, почему, продюсеры франшизы «Люди Икс» отвечают следующим образом:

Действие трех первых фильмов о Людях Икс, а также действие «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный», «Люди Икс: Первый класс» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» - это хронология А. После того, как Росомаху отправили в прошлое в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего», он изменил будущее – и все события хронологии А, в том числе смерть профессора Ксавье, гибель Джин Грей и Скотта, изобретение «лекарства» от мутаций, «отменились». В результате началась хронология Б, в рамках которой профессор Ксавье жив – что и показали в «Логане».

Трейлер фильма «Логан» на русском языке: