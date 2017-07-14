Меню
Почему в фильме «Логан» профессор Ксавье жив?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Поклонники франшизы «Люди Икс» прекрасно помнят, что в фильме «Люди Икс: Последняя битва» профессор Ксавье погиб от рук Джин Грей – Темного Феникса. Однако в фильме «Логан» профессор Ксавье вновь жив – и на вопрос, почему, продюсеры франшизы «Люди Икс» отвечают следующим образом:

Действие трех первых фильмов о Людях Икс, а также действие «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный», «Люди Икс: Первый класс» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» - это хронология А. После того, как Росомаху отправили в прошлое в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего», он изменил будущее – и все события хронологии А, в том числе смерть профессора Ксавье, гибель Джин Грей и Скотта, изобретение «лекарства» от мутаций, «отменились». В результате началась хронология Б, в рамках которой профессор Ксавье жив – что и показали в «Логане».

Трейлер фильма «Логан» на русском языке:

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Андрей Бугаев 13 марта 2018, 18:53
Ничего подобного. Если внимательно посмотрите "Люди Икс: Дни минувшего будущего", то увидите, что старый Ксавье, вместе с Лешнером, отправляют Логана в прошлое. Отсюда вывод: начудили.
13 марта 2018, 18:53 Ответить
Блэк Гоку 20 марта 2022, 00:47
Мда уж сценаристы такие сценаристы... Весь фильм "Росомаха: Бессмертный" Логан страдал и тосковал по Джин, то есть это говорит нам что действие фильма происходит после "Последней битвы" где успешно сдох Ксавьер и Магнито утратил силу, но сука когда ебучая китаянка отправляет Логана в самолёте обратно, он прибыв в аэропорт внезапно встречает "воскресшего" Ксавьера и вернувшего себе силу Магнито, и Логан при этом даже не "прихуел" что удивительно, как будто он в первый раз их видит. Просто противоречия за противоречиями
20 марта 2022, 00:47 Ответить
