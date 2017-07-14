Почему Росомаха умирает в фильме «Логан»?

Наш ответ:

В фильме «Логан» «неубиваемый» Росомаха показан совсем другим – он постарел, ослаб и фактически умирает. В ходе фильма зрителям дают намек на то, чем именно вызвано это состояние Росомахи – в одной из сцен Логан сам говорит, что он отравлен изнутри. В качестве «отравы» выступает адамантий – неразрушимый сплав, из которого сделаны когти Росомахи и который находится в теле супергероя, именно он медленно отравляет Росомаху, оставляя его на грани смерти (аналогичная причина дается и в оригинальных комиксах «Старик Логан», которые легли в основу фильма). Впрочем, возможно, сценаристы сумели бы как-то обойти эту проблему, но Хью Джекман, который играл Росомаху на протяжении 17 лет, изъявил желание покинуть франшизу – и в результате, чтобы сделать прощание с Джекманом по-настоящему эмоциональным и запоминающимся, создатель «Логана» Джеймс Мэнголд и решил, что Росомаха должен умереть в финале.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке: