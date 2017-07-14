Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Росомаха умирает в фильме «Логан»?

Почему Росомаха умирает в фильме «Логан»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В фильме «Логан» «неубиваемый» Росомаха показан совсем другим – он постарел, ослаб и фактически умирает. В ходе фильма зрителям дают намек на то, чем именно вызвано это состояние Росомахи – в одной из сцен Логан сам говорит, что он отравлен изнутри. В качестве «отравы» выступает адамантий – неразрушимый сплав, из которого сделаны когти Росомахи и который находится в теле супергероя, именно он медленно отравляет Росомаху, оставляя его на грани смерти (аналогичная причина дается и в оригинальных комиксах «Старик Логан», которые легли в основу фильма). Впрочем, возможно, сценаристы сумели бы как-то обойти эту проблему, но Хью Джекман, который играл Росомаху на протяжении 17 лет, изъявил желание покинуть франшизу – и в результате, чтобы сделать прощание с Джекманом по-настоящему эмоциональным и запоминающимся, создатель «Логана» Джеймс Мэнголд и решил, что Росомаха должен умереть в финале.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке:

Логан
Логан боевик, фантастика
2017, США
8.0
ОЛЕГ БОВКУН 30 ноября 2020, 01:55
полная хрень , 200 лет не умирал , а тут взял и умер...не знали как завершит
30 ноября 2020, 01:55 Ответить
Александр Гужев 9 марта 2021, 02:57
Фильм полностью другой . С какого то фига он стал умирать .... Можно было придумать, что то по интереснее . Но как есть , так есть...
9 марта 2021, 02:57 Ответить
Виталий Носов 4 мая 2022, 21:07
в ответ на сообщение ОЛЕГ БОВКУН от 30 ноября 2020, 01:55
те 200 лет у него не было адамантии внутри, читать научись
4 мая 2022, 21:07 Ответить
