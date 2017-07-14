По какой книге снят фильм «Чужой»?

Наш ответ:

Культовый фильм «Чужой» с Сигурни Уивер в главной роли, вышедший в 1979 году и положивший начало грандиозной франшизе, насчитывающей несколько фильмов ужасов, не снят по какой-либо книге и является полностью самостоятельным произведением. Сама идея Чужого, космического пришельца-монстра, принадлежит американскому сценаристу Дэну О’Бэннону, который работал над первой версией сценария вместе с начинающим писателем Рональдом Шусеттом. Интересно, что в итоговой версии сценария к «Чужому» все-таки есть ряд отсылок к литературе – например, космический корабль «Ностромо» получил название в честь книги Джозефа Конрада с тем же названием.

В этом видео можно узнать всю историю серии фильмов «Чужие» на русском языке: