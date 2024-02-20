О чем фильм "Приключения Паддингтона 2"?

Наш ответ:

"Приключения Паддингтона 2" - это семейная комедия британского режиссёра Пола Кинга о медвежонке Паддингтоне, которая является продолжением фильма "Приключения Паддингтона" 2014 года. Премьера фильма состоялась 10 ноября 2017 года в Великобритании.





В сюжете медвежонок Паддингтон, завоевавший симпатию семьи Браунов, решает устроиться на работу, чтобы накопить деньги на подарок для своей тётушки Люси, которой вскоре исполнится 100 лет. Он находит редкую книгу-раскладку с достопримечательностями Лондона, которая точно понравится тётушке. Однако внезапно книга оказывается украдена. Главный герой пытается догнать вора, но наоборот сам оказывается под подозрение. Все улики указывают на медвежёнка, и Паддингтон оказывается в тюрьме. Семья Браунов не верит в его виновность и пытается найти настоящего преступника.



Вором оказывается Феникс Бьюкенен (его роль исполнил Хью Грант), сосед Браунов, артист-неудачник, который искал ключ к сокровищам Лондона в книге. Именно из-за него и начались злоключения главного героя.

В тюрьме Паддингтон находит союзников, с которыми планирует побег. Им удаётся сбежать на воздушном шаре, но напарники бросают его, хотя обещали поймать настоящего виновного в краже.



В конечном счёте, Паддингтон связывается с Браунами, чтобы совместно поймать Феникса в цирковом поезде. После напряженной погони и схватки в поезде, Паддингтону удается поймать и обезвредить Феникса, не без помощи ранее бросивших его тюремных друзей. В итоге, благодаря совместными усилиями соседей Браунов, тётушка Люси приезжает в Лондон, а книга-сокровище возвращается в руки Браунов.