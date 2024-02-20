Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Приключения Паддингтона 2"?

О чем фильм "Приключения Паддингтона 2"?

Олег Скрынько 20 февраля 2024 Дата обновления: 28 декабря 2024
Наш ответ:

"Приключения Паддингтона 2" - это семейная комедия британского режиссёра Пола Кинга о медвежонке Паддингтоне, которая является продолжением фильма "Приключения Паддингтона" 2014 года. Премьера фильма состоялась 10 ноября 2017 года в Великобритании.

Постер к фильму «Приключение Паддингтона 2»

В сюжете медвежонок Паддингтон, завоевавший симпатию семьи Браунов, решает устроиться на работу, чтобы накопить деньги на подарок для своей тётушки Люси, которой вскоре исполнится 100 лет. Он находит редкую книгу-раскладку с достопримечательностями Лондона, которая точно понравится тётушке. Однако внезапно книга оказывается украдена. Главный герой пытается догнать вора, но наоборот сам оказывается под подозрение. Все улики указывают на медвежёнка, и Паддингтон оказывается в тюрьме. Семья Браунов не верит в его виновность и пытается найти настоящего преступника.

Вором оказывается Феникс Бьюкенен (его роль исполнил Хью Грант), сосед Браунов, артист-неудачник, который искал ключ к сокровищам Лондона в книге. Именно из-за него и начались злоключения главного героя.

В тюрьме Паддингтон находит союзников, с которыми планирует побег. Им удаётся сбежать на воздушном шаре, но напарники бросают его, хотя обещали поймать настоящего виновного в краже. 

В конечном счёте, Паддингтон связывается с Браунами, чтобы совместно поймать Феникса в цирковом поезде. После напряженной погони и схватки в поезде, Паддингтону удается поймать и обезвредить Феникса, не без помощи ранее бросивших его тюремных друзей. В итоге, благодаря совместными усилиями соседей Браунов, тётушка Люси приезжает в Лондон, а книга-сокровище возвращается в руки Браунов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2 фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше