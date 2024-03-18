О чем фильм «Лучшая жизнь»?

Наш ответ:

«Лучшая жизнь» — итальянская драма, мировая премьера которой состоялась на Римском кинофестивале осенью 2022 года. В российский прокат картина выходит 21 марта. По сюжету главный герой в лице Марко Карреры, который также известен под прозвищем Колибри, однажды в молодости познакомился на пляже с обворожительной девушкой Луизой. Несмотря на то, что в дальнейшем Марко женился на Марине, он никогда не забывал Луизу, тайно храня в сердце любовь к ней. С 1970-х годов жизнь Марко представляет собой череду встреч и разлук, ошибок и прозрений.



Главные роли исполнили Пьерфранческо Фавино, Беренис Бежо, Кася Смутняк, Нанни Моретти и Лаура Моранте. В оригинале фильм называется «Колибри» (Il colibrì). Режиссером и автором сценария является Франческа Аркибуджи. В основу картины лег одноименный роман Сандро Варонези, вышедший в свет в 2019 году.