На каком курорте снимали «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Сцены отдыха Василия, главного героя картины «Любовь и голуби», снимали в Грузии. Эпизод, в котором Раиса Захаровна и Василий занимаются на тренажерах, был снят в Цандеровском институте механотерапии в Ессентуках. Сцену, в которой Василий из двери падает в море, снимали в городе Кобулети. Во время съемок этого эпизода Александр Михайлов чуть не погиб – водолаз долго не мог снять с него галстук под водой, и актер начал задыхаться. Съемки эпизода купания Раисы Захаровны и Василия состоялись в Батуми и Кобулети (Грузия).

На дворе стоял ноябрь, и актерам приходилось работать в очень холодной воде.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
