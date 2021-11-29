На каком курорте снимали «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

Сцены отдыха Василия, главного героя картины «Любовь и голуби», снимали в Грузии. Эпизод, в котором Раиса Захаровна и Василий занимаются на тренажерах, был снят в Цандеровском институте механотерапии в Ессентуках. Сцену, в которой Василий из двери падает в море, снимали в городе Кобулети. Во время съемок этого эпизода Александр Михайлов чуть не погиб – водолаз долго не мог снять с него галстук под водой, и актер начал задыхаться. Съемки эпизода купания Раисы Захаровны и Василия состоялись в Батуми и Кобулети (Грузия).