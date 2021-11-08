Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто такой Коул Янг из «Мортал Комбат» 2021 г.?

Кто такой Коул Янг из «Мортал Комбат» 2021 г.?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Коул Янг – новый персонаж и главный герой фильма «Смертельная битва». Изначально его представляют как обычного бойца смешанных единоборств, но из сюжета фильма становится ясно (далее – спойлер), что Коул Янг – потомок великого ниндзя Ханзо Хасаши, более известного под именем Скорпион, которого много веков назад убил и обрек на заточение в преисподней Саб-Зиро. Коул – один из «избранных», которым предстоит защитить землю от уничтожения, выиграв решающий турнир «Смертельная битва».

Он носит особое родимое пятно в виде дракона – метку, которая говорит о принадлежности к роду Хасаши и статусе избранного.  

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мортал комбат
Мортал комбат боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше