Кто такой Коул Янг из «Мортал Комбат» 2021 г.?

Коул Янг – новый персонаж и главный герой фильма «Смертельная битва». Изначально его представляют как обычного бойца смешанных единоборств, но из сюжета фильма становится ясно (далее – спойлер), что Коул Янг – потомок великого ниндзя Ханзо Хасаши, более известного под именем Скорпион, которого много веков назад убил и обрек на заточение в преисподней Саб-Зиро. Коул – один из «избранных», которым предстоит защитить землю от уничтожения, выиграв решающий турнир «Смертельная битва».
Он носит особое родимое пятно в виде дракона – метку, которая говорит о принадлежности к роду Хасаши и статусе избранного.
Авторизация по e-mail