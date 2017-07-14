Кто такой Танос во вселенной Марвел?

Наш ответ:

В киновселенной Марвел и в комиксах Танос, также называемый Темным Лордом и Безумным Титаном – могущественный инопланетный лорд, который правит отдаленным регионом космоса и армией Читаури (с ними зрители уже знакомы по «Мстителям» 2012 года). Главная цель Таноса – получить все Камни бесконечности, для чего он заключает сделки со злодеями MCU, Локи и Ронаном. Оба этих союза, однако, ни к чему не привели – из-за них Танос, наоборот, лишился одного из Камней бесконечности и верности своих дочерей, Гаморы и Небулы («Стражи Галактики»), а также невольно поспособствовал формированию Мстителей и Стражей Галактики. В конце концов Танос потерял терпение и решил лично заняться возвращением себе Камней бесконечности – что покажут в фильме «Мстители: Война бесконечности».

