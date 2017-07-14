Меню
Кто такой Танос во вселенной Марвел?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В киновселенной Марвел и в комиксах Танос, также называемый Темным Лордом и Безумным Титаном – могущественный инопланетный лорд, который правит отдаленным регионом космоса и армией Читаури (с ними зрители уже знакомы по «Мстителям» 2012 года). Главная цель Таноса – получить все Камни бесконечности, для чего он заключает сделки со злодеями MCU, Локи и Ронаном. Оба этих союза, однако, ни к чему не привели – из-за них Танос, наоборот, лишился одного из Камней бесконечности и верности своих дочерей, Гаморы и Небулы («Стражи Галактики»), а также невольно поспособствовал формированию Мстителей и Стражей Галактики. В конце концов Танос потерял терпение и решил лично заняться возвращением себе Камней бесконечности – что покажут в фильме «Мстители: Война бесконечности».

Видео: все сцены с Таносом из фильмов Марвел

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2 боевик, фантастика
2017, США
7.0
Стражи Галактики
Стражи Галактики фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
Мстители
Мстители боевик
2012, США
8.0
