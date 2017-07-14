Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему «Логан» это последний фильм про Росомаху?

Почему «Логан» это последний фильм про Росомаху?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Логан» - это последний фильм про Росомаху, потому что Хью Джекман, который играл супергероя на протяжении 17 лет, с 2000 по 2017 год, наконец-то принял решение попрощаться со своим персонажем. Продюсеры студии 20th Century Fox после выхода «Логана» заявляли, что, возможно, в будущем для роли Логана подыщут нового актера, но торопиться с поисками замены для Хью Джекмана студия точно не собирается – таким образом, на ближайшие несколько лет «Логан» действительно останется последним фильмом про Росомаху.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке:

Сергей 17 июля 2017, 20:10
Ну да, сратый россомаха - уже не россомаха
17 июля 2017, 20:10 Ответить
