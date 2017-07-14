Почему фильм назвали «28 панфиловцев»?

Фильм «Двадцать восемь панфиловцев» Андрея Шальопы и Кима Дружинина получил свое название из-за того, что в основу сюжета картины легли реальные события – легендарный подвиг советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году, совершенный 316-й стрелковой дивизией под командованием генерала И. В. Панфилова. 16 ноября 1941 года им удалось сдержать оборону у разъезда Дубосеково и отразить атаки немецких танков, которые прорывались к Москве. В составе дивизии было 28 человек – отсюда и итоговое название фильма.
Трейлер «28 панфиловцев»:
