Кто поет песни в советском фильме «Ах, водевиль, водевиль…»?

Главные вокальные партии в картине исполнили Людмила Ларина и Жанна Рождественская. Людмила Ларина впоследствии не раз работала с композитором Максимом Дунаевским, написавшим музыку к песням из «Водевиля». Так, например, когда Дунаевский записывал пластинку с мюзиклом «Три мушкетера», для исполнения партии Констанции он пригласил именно Ларину. А песни в исполнении Жанны Рождественской зрители также слышали в советских лентах «Служебный роман» (1977), «Карнавал» (1981), «Чародеи» (1982) и многих других.
Также в записи песен к фильму принимали занятые в нем актеры: Михаил Пуговкин исполнил «Куплеты Лисичкина», а Олег Табаков – «Куплеты прапорщика Ушицы».
