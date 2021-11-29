Кто поет песни в «Покровских воротах»?

Песня «Живописцы» из начала фильма «Покровские ворота» звучит в исполнении автора, Булата Окуджавы. Далее в ленте можно услышать еще две песни этого автора: «Часовые любви» и «Песенка об Арбате». Поет их также Окуджава. В картине звучат песни «Девушка спешит на свидание» в исполнении джаз-бэнда «Мелодия», «Вьется легкий вечерний снежок…» Анатолия Новикова на стихи Льва Ошанина, исполняемая Зоей Рождественской. Песню Александра Цфасмана «Неудачное свидание» в «Покровских воротах» исполняют Велюров и Костик в больничном парке. Финальные титры картины идут под песню «Дорогие мои москвичи» в исполнении Леонида и Эдит Утесовых.
Музыку к ней написал Исаак Дунаевский, стихи – Владимир Масс и Михаил Червинский.
Авторизация по e-mail