Кто поет песни в фильме «Земля Санникова»?

«Земля Санникова» — советский художественный фильм, подаривший нам несколько знаменитых песен, самая известная из которых – «Есть только миг». «Есть только миг» — песня композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва. Наиболее известные версии песни записали Олег Анофриев, Олег Даль и Николай Расторгуев. В самом фильме «Земля Санникова» песню «Есть только миг» поет как раз Анофриев, хотя на экране зрители видят Олега Даля. Олег Анофриев поет вообще все песни в фильме «Земля Санникова».
