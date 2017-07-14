Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песни в фильме «Земля Санникова»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Земля Санникова» — советский художественный фильм, подаривший нам несколько знаменитых песен, самая известная из которых – «Есть только миг». «Есть только миг» — песня композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва. Наиболее известные версии песни записали Олег Анофриев, Олег Даль и Николай Расторгуев. В самом фильме «Земля Санникова» песню «Есть только миг» поет как раз Анофриев, хотя на экране зрители видят Олега Даля. Олег Анофриев поет вообще все песни в фильме «Земля Санникова».

Теги: песни и музыка из фильмов
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Земля Санникова
Земля Санникова приключения
1973, СССР
6.0
