Кто поет песни в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!»?

У музыкальной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» есть немало достоинств, ставших причиной ее огромной и вневременной популярности. Среди них – чудесный сценарий, наполненный обаятельным юмором, сильнейший актерский состав, а также костюмы и декорации. Но самой главной из них, несомненно, стали музыкальные номера фильма, которые разлетелись на цитаты в первые дни после премьеры. Автором музыки стал знаменитый советский композитор Владислав Казенин, который тогда лишь начинал работать в кино. Практически все песни в фильме актеры исполняют самостоятельно, в том числе и Александр Калягин, для которого эта роль стала прорывной, проложив ему дорогу в звезды советского кинематографа.