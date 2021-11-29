Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песни в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

У музыкальной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» есть немало достоинств, ставших причиной ее огромной и вневременной популярности. Среди них – чудесный сценарий, наполненный обаятельным юмором, сильнейший актерский состав, а также костюмы и декорации. Но самой главной из них, несомненно, стали музыкальные номера фильма, которые разлетелись на цитаты в первые дни после премьеры. Автором музыки стал знаменитый советский композитор Владислав Казенин, который тогда лишь начинал работать в кино. Практически все песни в фильме актеры исполняют самостоятельно, в том числе и Александр Калягин, для которого эта роль стала прорывной, проложив ему дорогу в звезды советского кинематографа.

Исключением стала роль Бетти, невесты Джеки, исполненная Галиной Орловой: все ее реплики и вокальные номера произносит знаменитая Наталья Гурзо, признанный мастер дубляжа.

