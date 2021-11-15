Кто озвучивал Оптимуса Прайма в «Трансформерах» на русском языке?

Меню
Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Трансформера Оптимуса Прайма, персонажа серии фильмов «Трансформеры» в русском дубляже во всех частях, а также в спин-оффе «Бамблби» озвучивает актер Андрей Ярославцев. Другие известные персонажи, озвученные этим актером, – это гном Гимли из «Властелина колец» и краснолюд Золтан Хивай из игр серии «Ведьмак». В английской версии Прайм говорит голосом Питера Каллена, который наиболее известен зрителю озвучиванием диснеевского ослика Иа-Иа.

Существует слух, что американские фанаты «Трансформеров», посмотрев русскую версию, сочли, что голос Ярославцева подходит Прайму больше, чем голос Каллена.

