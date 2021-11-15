Кто озвучивает фильм «Холоп»?

Главный герой российского фильма «Холоп» Гриша был сыгран Милошем Биковичем, однако озвучил персонажа Сергей Габриэлян-мл. Дело в том, что Бикович – серб по национальности, а в российское кино попал благодаря знакомству с Никитой Михалковым на Московском кинофестивале, где представлял сербский фильм. Актер говорит по-русски с акцентом. Поэтому создатели картины решили переозвучить «холопа». За первую неделю фильм собрал миллиард рублей и в итоге стал самым кассовым российским фильмом за всю историю.
По общим же сборам «Холоп» уступает только «Аватару» Джеймса Кэмерона.
Авторизация по e-mail