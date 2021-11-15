Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает фильм «Холоп»?

Кто озвучивает фильм «Холоп»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Главный герой российского фильма «Холоп» Гриша был сыгран Милошем Биковичем, однако озвучил персонажа Сергей Габриэлян-мл. Дело в том, что Бикович – серб по национальности, а в российское кино попал благодаря знакомству с Никитой Михалковым на Московском кинофестивале, где представлял сербский фильм. Актер говорит по-русски с акцентом. Поэтому создатели картины решили переозвучить «холопа». За первую неделю фильм собрал миллиард рублей и в итоге стал самым кассовым российским фильмом за всю историю.

По общим же сборам «Холоп» уступает только «Аватару» Джеймса Кэмерона.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холоп
Холоп комедия
2019, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше