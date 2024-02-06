Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играет животных в фильме "Бременские музыканты"?

Кто играет животных в фильме "Бременские музыканты"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2024
Наш ответ:

В фильме "Бременские музыканты" персонаж Трубадур, сыгранный Тихоном Жизневским, встречает группу зверей-музыкантов и становится их лидером. Важно отметить, что при создании образов Петуха, Пса, Кошки и Осла не использовалась компьютерная графика. Все животные были сыграны актерами в масках, которые не скрывали выражение их глаз, а также не мешали свободе мимики. Механизмы, управлявшие хвостами, зубами и ушами персонажей, были размещены под гримом, а операторы управляли ими с помощью контроллеров.
Знаменитые актеры исполнили роли зверей:
- Осла сыграл Дмитрий Дюжев;
- Кошку исполнила Ирина Горбачева;
- Пса сыграл Роман Курцын;
- Петух предстал в исполнении Аскара Нигамедзянова.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бременские музыканты
Бременские музыканты приключения, комедия, семейный
2023, Россия
6.0
