Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Зоя»?

Какой бюджет у фильма «Зоя»?

Елена Королева 1 ноября 2021 Дата обновления: 1 ноября 2021
Наш ответ:

Автором идеи о создании фильма «Зоя» выступил сам Владимир Мединский, бывший министр культуры, известный своими спорными, зачастую нелепыми высказываниями. По его замыслу, сюжет фильма является парафразом библейской истории о мучениях Христа: недаром первый вариант названия картины – «Страсти по Зое». Режиссером был назначен Егор Кончаловский, сын когда-то великого художника Андрея Кончаловского, так что неудивительно, что бюджет у фильма был весьма крупным: он составил целых 95 миллионов рублей, что для такой камерной истории даже избыточно. Тем печальнее узнавать, что «Зоя» стала одним из самых провальных фильмов за последнее время: в прокате картина Кончаловского собрала всего 70 миллионов, из которых 35, конечно же, пошли кинотеатрам.

Таким образом, фильм собрал почти в три раза меньше своего бюджета, а сверху – разгромные оценки кинокритиков и простых зрителей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зоя
Зоя драма, исторический, военный
2020, Россия
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше