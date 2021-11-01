Какой бюджет у фильма «Зоя»?

Наш ответ:

Автором идеи о создании фильма «Зоя» выступил сам Владимир Мединский, бывший министр культуры, известный своими спорными, зачастую нелепыми высказываниями. По его замыслу, сюжет фильма является парафразом библейской истории о мучениях Христа: недаром первый вариант названия картины – «Страсти по Зое». Режиссером был назначен Егор Кончаловский, сын когда-то великого художника Андрея Кончаловского, так что неудивительно, что бюджет у фильма был весьма крупным: он составил целых 95 миллионов рублей, что для такой камерной истории даже избыточно. Тем печальнее узнавать, что «Зоя» стала одним из самых провальных фильмов за последнее время: в прокате картина Кончаловского собрала всего 70 миллионов, из которых 35, конечно же, пошли кинотеатрам.