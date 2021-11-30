Какой бюджет у фильма «Мортал Комбат» (2021)?

Бюджет фильма «Мортал Комбат» (2021), по разным данным, составил от 55 до 95 миллионов долларов. Это самый дорогой фильм снятый в штате Южная Австралия, Австралия. Фильм не окупился в прокате, собрав в мире всего около 85 миллионов. Фильм должен был выйти в мировой кинопрокат 15 января 2021 года, однако из-за пандемии COVID-19 был отложен на 16 апреля. Съемки фильма планировались давно и должны были начаться еще в марте 2012 года с бюджетом около 100 миллионов долларов и датой выхода в 2013 году.
Режиссером мог стать Кевин Танчароэн, но он покинул проект после того, как снял второй сезон сериала «Смертельная битва: Наследие».
