Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Мортал Комбат» (2021)?

Какой бюджет у фильма «Мортал Комбат» (2021)?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Бюджет фильма «Мортал Комбат» (2021), по разным данным, составил от 55 до 95 миллионов долларов. Это самый дорогой фильм снятый в штате Южная Австралия, Австралия. Фильм не окупился в прокате, собрав в мире всего около 85 миллионов. Фильм должен был выйти в мировой кинопрокат 15 января 2021 года, однако из-за пандемии COVID-19 был отложен на 16 апреля. Съемки фильма планировались давно и должны были начаться еще в марте 2012 года с бюджетом около 100 миллионов долларов и датой выхода в 2013 году.

Режиссером мог стать Кевин Танчароэн, но он покинул проект после того, как снял второй сезон сериала «Смертельная битва: Наследие».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мортал комбат
Мортал комбат боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше