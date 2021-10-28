Какой автомобиль снимался в «Кавказской пленнице»?

Ярко-красный автомобиль, на котором передвигалась троица жуликов, принадлежал исполнителю роли Балбеса Юрию Никулину. После выхода картины многие зрители гадали, какой же марки эта машина, поскольку какие-либо опознавательные фирменные знаки на ней отсутствовали. Оказалось, что это модель кабриолета Adler Trumpf, такие автомобили выпускались в Германии в 1930-х годах. После смерти Никулина машина долгое время пылилась в гараже, пока скульптору Александру Рукавишникову не пришла в голову идея создать на ее основе памятник.
В 2000 году на Цветном бульваре рядом с цирком, где служил Никулин, появилась скульптура, посвященная его памяти. Великий артист изображен стоящим рядом с кабриолетом Adler Trumpf.
