Какой автомобиль снимался в «Кавказской пленнице»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Ярко-красный автомобиль, на котором передвигалась троица жуликов, принадлежал исполнителю роли Балбеса Юрию Никулину. После выхода картины многие зрители гадали, какой же марки эта машина, поскольку какие-либо опознавательные фирменные знаки на ней отсутствовали. Оказалось, что это модель кабриолета Adler Trumpf, такие автомобили выпускались в Германии в 1930-х годах. После смерти Никулина машина долгое время пылилась в гараже, пока скульптору Александру Рукавишникову не пришла в голову идея создать на ее основе памятник.

В 2000 году на Цветном бульваре рядом с цирком, где служил Никулин, появилась скульптура, посвященная его памяти. Великий артист изображен стоящим рядом с кабриолетом Adler Trumpf. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
