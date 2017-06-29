Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Защитники» (2017)?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Защитники» (2017) от Сарика Андреасяна составил 380 миллионов рублей, в прокате при этом картина заработала 4,5 миллиона долларов.
Теги: бюджет фильма
Похожие вопросы
Какой бюджет у фильма «Троя»? Какой бюджет у фильма «Прочь»? Какой бюджет у фильма «Титаник»? Какой бюджет у фильма «Звездные войны»? Какой бюджет у фильма «Т 34»?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Защитники
Защитники боевик, фантастика
2017, Россия
5.0
