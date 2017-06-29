Меню
Какой бюджет у фильма «Взломать блогеров»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Взломать блогеров» (2016) составил 35 миллионов рублей, в прокате при этом картина заработала лишь порядка 120 тысяч долларов (или около 7 миллионов рублей).
Взломать блогеров
приключения, семейный
2016, Россия
