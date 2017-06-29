Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «28 панфиловцев»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Двадцать восемь панфиловцев» (2016) составил 150 миллионов рублей, в прокате при этом картина заработала 6,3 миллионов долларов.
28 панфиловцев
28 панфиловцев военный, драма
2016, Россия
